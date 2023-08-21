21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

РВИО: Фигура Сталина в учебнике истории Мединского представлена объективно

В новом учебнике истории России авторства Владимира Мединского объективно излагается роль Иосифа Сталина в жизни страны, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Председателем РВМО является Мединский.

По мнению Мягкова, в 90-х и нулевых годах фигура Сталина в учебниках истории была представлена "однобоко". Теперь же он показан в том числе как "четкий защитник" интересов СССР в годы Великой Отечественной войны, полагает Мягков.

"Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса <...> это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем "преступный сталинский режим" - так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно", - заявил научный директор РВИО.

Он напомнил, что Сталин занимал должность главнокомандующего, и ни одна операция не проходила без его участия. Также это тот человек, который выдвинул наших полководцев победы и "четко защищал интересы советской внешней политики".

Новый учебник отечественной истории для 10-11 классов Мединский и министр просвещения России Сергей Кравцов представили в начале августа. Предполагается, что обучение по нему начнется в российских школах уже 1 сентября.

Теги: учебник, история, владимир мединский, сталин, рвио


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