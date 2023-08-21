Екатеринбургская стоматология выплатит пациентке больше 1 000 000 за неудачные коронки

Стоматологическая клиника ЗАО "Доктор Дент" выплатит екатеринбурженке больше 1 млн рублей за неудачные коронки. Справедливости пациентка ждала больше трех лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, все началось в июле 2020 года, когда Людмила пришла в стоматологию для замены двух пластиковых коронок на металлокерамические. Несмотря на то, что недостатков с остальными зубами у екатеринбурженки не наблюдалось, врач посоветовал ей для удобства и эстетики сменить коронки на всей верхней челюсти, на что та согласилась. "Лечение" продлилось год, однако результат не оправдал ожиданий и даже послужил причиной подачи иска.

После лечения состояние зубов и десен сильно ухудшилось, Людмилу мучали головные боли и боли в местах хирургического вмешательства, мешали сколы и крошение стоматологических материалов, нарушился сон, стал затруднителен прием пищи. В ноябре 2021 года она все же обратилась в ЗАО "Доктор Дент" с претензией о возврате суммы, уплаченной за некачественные услуги, и убытков. По итогам врачебной комиссии в удовлетворении претензии было отказано.

Тогда Людмила обратилась уже в суд с требованием взыскать со стоматологии убытки в виде предстоящих расходов на лечение, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Была назначена повторная медицинская стоматологическая экспертиза. Однако при оглашении ее результатов выяснилось, что один из членов комиссии оказывал Людмиле медицинские стоматологические услуги, но самоотвод не заявил. Уже третья по счету комиссия заключила, что причиной неудачного протезирования стал неправильно выбранный план лечения.

Железнодорожный суд заключил, что пациентка нуждается в ортопедическом лечении для восстановления нормального функционирования рече-жевательного аппарата. Для этого с ЗАО "Доктор Дент" взыскано 607 тыс. 150 рублей в качестве возмещения убытков, 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, неустойка в размере 50 тыс. рублей и штраф 300 тыс. рублей. В возмещение расходов на проведение экспертиз в пользу истца взыскано 45 тыс. рублей, в пользу ООО "Медицинское бюро экспертиз и исследований" – 105 тыс. рублей.

Представители клиники подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако и там не нашли поддержки. В ближайшее время в пользу екатеринбурженки будет взыскано 1 млн 102 тыс. 150 рублей.