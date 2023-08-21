21 Августа 2023
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Фото: Russ Scalf/US Air Force

Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 только на территории Украины

Украина сможет использовать истребители американского производства F-16 только на своей территории, заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

По его словам, Дания "передает оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины".

"Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", - цитирует ТАСС министра.

Ранее США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16. Сообщалось, что Копенгаген собирается поставить Киеву 19 истребителей.

Теги: дания, украина, f-16


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