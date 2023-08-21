Американский суд вынес решение об авторстве картин, созданных ИИ

Произведения изобразительного искусства, созданные искусственным интеллектом (ИИ), не могут быть объектом авторского права. Такое решение вынес окружной суд штата Колумбия (США).

Управление по авторским правам США отказало Стивену Талеру в правах на изображение, сгенерированное ИИ с использованием созданного им алгоритма Creativity Machine. Талер несколько раз пытался оформить право собственности на картины ИИ как на "работы, созданные по заказу собственника Creativity Machine". Он обратился в суд.

Однако судья постановил, что авторское право никогда не предоставлялось на работу, в которой отсутствует направляющая человеческая рука, а авторство человека является основополагающим требованием авторского права.

При этом он признал, что человечество приближается к новым рубежам в области авторского права, когда художники будут использовать ИИ в качестве инструмента для создания новых работ. Это ставит вопрос о пределах использования ИИ для получения авторского права.