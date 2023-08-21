21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили уголовную ответственность за нелегальные диггерские экскурсии

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все объекты городской инфраструктуры. Он направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Поводом для инициативы стали новости о пропаже группы диггеров – людям устроили экскурсию по подземным коммуникациям Москвы, в том числе руслам подземных рек. В это время пошел дождь, туристов смыло потоком воды. Найдено уже три тела участников экскурсии, сколько их было всего в этом походе – неизвестно, мероприятие было нелегальным.

"… ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг. Это необходимо также и для защиты подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов. Сейчас уголовная ответственность грозит только за проникновение на охраняемые подземные объекты", - заявил Чернышов.

Парламентарий предположил, что для интересующихся темой подземелья таких крупных городов как Москва официальные структуры – метрополитен и Мосводоканал – могли бы устраивать безопасные и цивилизованные экскурсии.

Теги: диггеры, канализация, госдума, запрет


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