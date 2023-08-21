Состояние двух из трех пострадавших при взрыве на месторождении в Югре критическое

Состояние двух из трех пациентов, пострадавших при взрыве на месторождении в Югре, оценивается как критическое, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным окружного департамента здравоохранения, один пациент сейчас находится на лечении в больнице Пыть-Яха с 95% ожогами тела. Состояние крайне тяжелое с тенденцией к ухудшению. Другой пострадавший получил 45% ожогов тела, его состояние тяжелое, без отрицательной динамики. Третий пострадавший был госпитализирован в Сургутскую городскую клиническую больницу. Состояние нестабильное, без положительной динамики, с 80% термическим поражением.

Напомним, по предварительным данным следствия, 14 августа на участке месторождения, расположенном на 80 км дороги Нягань – Талинка, произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Это случилось из-за нарушения правил безопасности при ремонте с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Один работник, напомним, погиб на месте происшествия. Второй работник скончался в больнице 15 августа. 18 августа стало известно о смерти еще одного пострадавшего.