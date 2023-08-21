Глава свердловской полиции проверил, как обеспечивается порядок на фестивале университетского спорта

21 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловской полиции проверил, как обеспечивается порядок на фестивале университетского спорта

Глава свердловского ГУ МВД Александр Мешков посетил с рабочим визитом екатеринбургский пункт временной дислокации (ПВД) сводного отряда полиции, где живут и работают сотрудники, которые обеспечивают правопорядок на площадках Международного фестиваля университетского спорта, а также осуществляют в интересах безопасности досмотровые мероприятия транспортных средств и граждан на въезде в столицу Среднего Урала. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его сведениям, генерал-лейтенант Мешков совместно со своим заместителем генерал-майором Воронежским проверили служебные помещения, комнаты отдыха и приема пищи, а также медицинский блок и хозяйственные помещения.

Александр Мешков проинспектировал свердловских полицейских(2023)|Фото: В.Н. Горелых

В дежурной части он ознакомился с документацией, наличием и исправностью средств связи, в медпункте уточнил, все ли сотрудники здоровы, нет ли проблем с медикаментами. А в столовой руководитель свердловской полиции ознакомился с меню на каждый день для личного состава и убедился в качестве сухпайков, выдаваемых нарядам, заступающим на службу.

"Генерал Мешков зашел в комнаты к сотрудникам и лично спросил про наличие либо отсутствие проблем при обеспечении охраны общественного порядка на мероприятиях с массовым пребыванием граждан, а также бытовых вопросов. По итогам выезда в ПВД был дан ряд поручений руководителям тылового и кадрового подразделений Главка, чтобы все вопросы, связанные с несением службы и бытом сводного отряда находились под круглосуточным контролем", - отметил полковник Горелых.

Александр Мешков проинспектировал свердловских полицейских(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: фестиваль, полиция, спорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети