Глава свердловской полиции проверил, как обеспечивается порядок на фестивале университетского спорта

Глава свердловского ГУ МВД Александр Мешков посетил с рабочим визитом екатеринбургский пункт временной дислокации (ПВД) сводного отряда полиции, где живут и работают сотрудники, которые обеспечивают правопорядок на площадках Международного фестиваля университетского спорта, а также осуществляют в интересах безопасности досмотровые мероприятия транспортных средств и граждан на въезде в столицу Среднего Урала. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его сведениям, генерал-лейтенант Мешков совместно со своим заместителем генерал-майором Воронежским проверили служебные помещения, комнаты отдыха и приема пищи, а также медицинский блок и хозяйственные помещения.

В дежурной части он ознакомился с документацией, наличием и исправностью средств связи, в медпункте уточнил, все ли сотрудники здоровы, нет ли проблем с медикаментами. А в столовой руководитель свердловской полиции ознакомился с меню на каждый день для личного состава и убедился в качестве сухпайков, выдаваемых нарядам, заступающим на службу.

"Генерал Мешков зашел в комнаты к сотрудникам и лично спросил про наличие либо отсутствие проблем при обеспечении охраны общественного порядка на мероприятиях с массовым пребыванием граждан, а также бытовых вопросов. По итогам выезда в ПВД был дан ряд поручений руководителям тылового и кадрового подразделений Главка, чтобы все вопросы, связанные с несением службы и бытом сводного отряда находились под круглосуточным контролем", - отметил полковник Горелых.