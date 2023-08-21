В центре Тюмени произошло ДТП с семью автомобилями

Массовое ДТП с семью автомобилями произошло сегодня в центре Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По данным ведомства, в полдень у дома №124 по ул. Советская водитель автомобиля "Мерседес ML350" столкнулся с автомобилями "Лексус", "Рено", "Датсун", "Тойота" и двумя "Мицубиси". Пострадал в столкновении один человек - сам водитель "Мерседеса".

Прибывшие на место аварии ГАИшники перекрыли дорогу, автомобили два наряда ДПС перенаправляли в объезд, через дворы. Обстоятельства происшествия выясняются.