21 Августа 2023
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Фото: ГИБДД по Тюменской области

В центре Тюмени произошло ДТП с семью автомобилями

Массовое ДТП с семью автомобилями произошло сегодня в центре Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По данным ведомства, в полдень у дома №124 по ул. Советская водитель автомобиля "Мерседес ML350" столкнулся с автомобилями "Лексус", "Рено", "Датсун", "Тойота" и двумя "Мицубиси". Пострадал в столкновении один человек - сам водитель "Мерседеса".

Массовое ДТП в Тюмени(2023)|Фото: ГИБДД по Тюменской области

Прибывшие на место аварии ГАИшники перекрыли дорогу, автомобили два наряда ДПС перенаправляли в объезд, через дворы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: ДТП, Мерседес


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