21 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителям Верхней Туры грозит пожизненное за убийство, совершенное при попытке скрыть избиение

Двум жителям Верхней Туры (Свердловская область) 1987 и 1990 г.р. грозит пожизненное за убийство их общего знакомого при попытке скрыть другое преступление - избиение этого же знакомого. Подробности произошедшего Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, 22 февраля текущего года у фигурантов дела с потерпевшим возникла пьяная ссора, в ходе которой оба обвиняемых стали избивать своего знакомого. После многочисленных ударов по голову, туловищу и конечностям, сообщники решили скрыть факт избиения, убив пострадавшего. Таким образом, считали фигуранты дела, их знакомый не смог бы на них доложить в полицию. Мужчины нанесли жертве колото-резаные ранения ножом в области груди и шеи, отчего тот погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению дела по существу.

"Когда оперативники полиции провели комплекс неотложных первоначальных мероприятий, оказалось установлено, что причиной конфликта между участниками инцидента в ходе совместного распития спиртного и последующего избиения явилось то, что двое соучастников заподозрили третьего мужчину в краже сотового телефона. Сообщники решили, что избитый может сообщить про это в полицию, в связи с чем решили его убить. Впоследствии нож был выброшен в сугроб", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: убийство, избиение, Верхняя Тура, суд


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