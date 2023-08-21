21 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В 71 регионе России снизилась безработица

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. На нем озвучены данные о безработице в регионах России. В центрах занятости безработных сейчас зарегистрированы 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале года.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных – не изменился", - цитирует Голикову портал Правительства России.

Напомним, ранее выяснилось, что больше половины россиян не заметили изменений из-за введенных со стороны западных стран масштабных экономических санкций, а у 27% жителей России нет сбережений. При этом дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий

Теги: Татьяна Голикова, безработица, занятость


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