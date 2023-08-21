21 Августа 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Baza: В экскурсии под землей во время ливня в Москве могло быть до 24 человек

В экскурсии по коллекторам в Москве, где погибли люди, могло принимать участие до 24 человек, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, следователи установили, что именно такое количество людей записалось на экскурсию и оплатило услугу. Сколько из них действительно пошли в коллекторы — пока неизвестно.

В Москве создан штаб по поиску пропавших людей. На данный момент известно, что группа спустившихся состояла как минимум из четырех человек и гида-диггера. Однако возможно, что на самом деле было две группы по 12 человек (не считая гидов).

Сейчас известно о трех погибших. Так, в коллекторе реки Неглинки в районе улицы Варварка нашли тело погибшего мужчины. Ранее в Москве-реке нашли тела 15-летней девушки и 18-летнего юноши.

Telegram-канал "112" пишет, что запись на мероприятие под землей проводилась на специальном сайте. Стоимость экскурсии составляет девять тысяч рублей. Отдельно прописано, что в случае дождя экскурсия отменяется. Следователи выясняют, почему, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, диггеры все-таки повели группу.

Теги: коллектор, экскурсия, москва, диггер


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Ранее 21.08.2023 12:05 Мск В Москве нашли уже три тела участников диггерской экскурсии
Ранее 21.08.2023 08:48 Мск Из Москвы-реки в районе Зарядья выловили два тела

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