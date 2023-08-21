21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минфин поддержал идею кредитных каникул для многодетных семей

Минфин поддержал идею комплексной проработки вопроса предоставления кредитных каникул многодетным семьям. Об этом сообщила автор инициативы первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

На прошлой неделе она предложила вести в России кредитную амнистию для семей с детьми. Задолженность россиян перед банками к 1 мая текущего года превысила 30 трлн рублей, а уровень закредитованности вырос с 35% до 41% по сравнению с началом года. При этом семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в России.

По оценкам экспертов, на 1 января 2023 года на одного трудоспособного гражданина средний размер задолженности составил 330-360 тыс. рублей. По данным ЦБ РФ, в мае 2023 года долги россиян по ипотеке достигли рекордной за все время суммы 15,1 трлн рублей. А самый высокий уровень бедности среди детей фиксируется именно в категории многодетных семей — порядка 40%.

"Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления "кредитных каникул" многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ", — приводит ответ ведомства Лантратова.


Теги: кредитные каникулы, многодетные


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