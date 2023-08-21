Жителя Екатеринбурга обвиняют в нападении на тестя с бензопилой

В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел вечером 28 июля текущего года возле подъезда № 3 дома № 30 по ул. Щорса. Пьяный обвиняемый 1983 г.р. ругался с отцом своей бывшей супруги 1953 г.р.. По версии следствия, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, но в какой-то момент перешел в угрозы убийством.

Мужчина толкнул пенсионера, после это взял из автомобиля бензопилу, подошел к лежащему на асфальте потерпевшему и стал перед ним приводить инструмент в рабочее состояние. Во время этого обвиняемый говорил, что убьет тестя, что тот воспринял реально.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Теперь вспыльчивому екатеринбуржцу грозит до 2 лет лишения свободы.