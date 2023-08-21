В Челябинской области задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях на подъезде к аэропорту.

Как сообщает telegram-канал Shot, им оказался 29-летний безработный житель поселка Аэропорт. Возбуждено уголовное дело о диверсии. Мужчина был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ.

Напомним, испорченное оборудование заметили в ночь на 13 августа. Релейный шкаф выгорел, но на движение поездов это не повлияло. Грузовые вагоны на этом пути курсируют не чаще одного раза в сутки. На месте нашли пустую бутылку из-под горючего и окурок сигареты.