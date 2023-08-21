Полицию просят найти авторов негативных комментариев к постам о потерявшихся в Екатеринбурге детях

Полицейские будут искать авторов негативных комментариев под постами о детях мигрантов, потерявшихся в столице Урала.

Как пишет Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, в минувший День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из среднеазиатских республик.

"Под публикациями об этом люди оставляют чудовищные комментарии, связанные с национальностью детей", - отмечает канал.

Сегодня межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области. Силовиков просят, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону.

Напомним, что 19 августа центр Екатеринбурга буквально "встал" из-за наплыва желающих отметить 300-летие города.