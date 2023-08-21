У Свердловской железной дороги новый руководитель

Гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров назначил нового начальника Свердловской железной дороги. Им стал Павел Бурцев, сообщает пресс-служба СвЖД.

Ранее должность руководителя занимал Иван Колесников, однако его повысили до заместителя гендиректора ОАО "РЖД", курирующего пассажирский комплекс. Бурцев же официально будет представлен коллективу уже 23 августа.

Павел Бурцев родился в 1970 году. В 22 года окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Электрификация железнодорожного транспорта", получил степень кандидата социологических наук. В тот же 1992 года вступи в должность инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги.

С 1997 по 2004 годы последовательно работал начальником моторвагонного депо Санкт-Петербург-Витебское Санкт-Петербургской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении "Транском" Октябрьской железной дороги, начальником моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. После этого пошла череда повышений: