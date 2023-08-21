Водителям могут запретить превышать среднюю скорость движения

Правила дорожного движения могут дополнить обязанностью водителей не превышать среднюю скорость движения. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Об этих планах в Минтрансе сообщили в начале августа. Сейчас термин "средняя скорость" в ПДД не установлен, соответственно, нет и запрета на ее превышение. При этом превышение предельной скорости является наиболее частым нарушением ПДД. Также введение понятия средней скорости позволит уточнить требования к размещению фото- и видеокамер.

Проект предлагает следующее определение: "средняя скорость движения транспортного средства — это значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств, ко времени, затраченному на преодоление этого участка".

Иными словами, участок с установленным ограничением скорости движения нельзя будет проехать быстрее, чем за опредлеенное время (равное отношению его длины к предельной средней скорости).

Данные изменения должны повысить безопасность на дорогах, особенно в малонаселенных районах, считают в Минтрансе.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года.