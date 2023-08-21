21 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: genprok-urfo.ru

В Москве нашли уже три тела участников диггерской экскурсии

В Москве продолжают находить тела погибших участников диггерской экскурсии. Накануне группа спустилась под землю в столице, чтобы погулять по коммуникациям и подземным руслам рек. В этот момент начался ливень и людей просто снесло мощным потоком воды.

Сейчас известно о трех погибших. Так, в коллекторе реки Неглинки в районе улицы Варварка нашли тело погибшего мужчины. Ранее в Москве-реке нашли тела 15-летней девушки и 18-летнего юноши. Судьба еще минимум двух человек остается неизвестной.

По данным Shot, у девочки на теле обнаружили рваную рану головы – школьница могла ее получить в тот момент, когда ее смыло потоком из коллектора.

СМИ сообщают, что о точном количестве участников экскурсии данных нет – как и легальности самой прогулки.

Теги: экскурсия, погибшие, москва-река, коллектор, диггеры


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Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2023 13:03 Мск Baza: В экскурсии под землей во время ливня в Москве могло быть до 24 человек

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Ранее 21.08.2023 08:48 Мск Из Москвы-реки в районе Зарядья выловили два тела

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