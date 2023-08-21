В Москве нашли уже три тела участников диггерской экскурсии

В Москве продолжают находить тела погибших участников диггерской экскурсии. Накануне группа спустилась под землю в столице, чтобы погулять по коммуникациям и подземным руслам рек. В этот момент начался ливень и людей просто снесло мощным потоком воды.

Сейчас известно о трех погибших. Так, в коллекторе реки Неглинки в районе улицы Варварка нашли тело погибшего мужчины. Ранее в Москве-реке нашли тела 15-летней девушки и 18-летнего юноши. Судьба еще минимум двух человек остается неизвестной.

По данным Shot, у девочки на теле обнаружили рваную рану головы – школьница могла ее получить в тот момент, когда ее смыло потоком из коллектора.

СМИ сообщают, что о точном количестве участников экскурсии данных нет – как и легальности самой прогулки.