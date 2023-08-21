21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% за зачисление входящих переводов из других банков в долларах

Райффайзенбанк вводит с 1 сентября комиссию за зачисление входящих переводов из других банков в долларах США на счета физлиц, а также малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Она составит 50% от суммы перевода, минимум $1 тыс., но не более суммы поступления.

Максимальный размер комиссии составит $10 тыс., уточняет банк. Учреждение вынуждено ограничивать количество входящих переводов в долларах США из-за трансформации рыночных условий.

"Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа. Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов – физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)", - говорят в банке.

Теги: Райффайзенбанк, комиссия, физлица


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