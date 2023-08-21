Дарья Касаткина стала лучшей ракеткой России

Рейтинг лучших российских теннисисток вновь возглавила Дарья Касаткина. В свежем рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 13-ю позицию (общемировой рейтинг). Людмила Самсонова, которая до сих пор была первой ракетной России, опустилась с 12-й на 14-ю позицию.

Лидирует в рейтинге WTA сейчас полячка Ига Швентек. На второй позиции белорусская спортсменка Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает Джессика Пегула из США.

Всего в сотне лучших теннисисток мира 13 россиянок.