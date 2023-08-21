21 Августа 2023
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Фото: duma.gov.ru

Депутат Нилов предложил платить две пенсии детям-инвалидам погибших участников СВО

Детям-инвалидам и инвалидам с детства независимо от группы инвалидности, потерявшим кормильца, участвовавшего в СВО, необходимо выплачивать две пенсии. Так считает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект разработан и направлен на заключение в Правительство.

Законопроект предлагает исключение из действующего законодательства, которое предписывает, что люди, имеющие право на одновременное получение разных пенсий, могут выбрать только одну. Две пенсии могут получать лишь некоторые категории льготников.

Нилов подчеркивает, что указанные категории детей особенно нуждаются в социальной поддержке государства.

Теги: пенсия, СВО, дети-инвалиды


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