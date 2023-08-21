Скончался создатель "КамАЗа" Лев Васильев

На 99-м году жизни скончался создатель и первый генеральный директор завода "КамАЗ" Лев Васильев, сообщили в правительстве Татарстана.

Васильев родился в Москве, в начале войны работал шофером, потом рядовым ушел на фронт, был тяжело ранен. После завершения ВОВ продолжил работать шофером, но затем устроился на завод "Москвич", где прошел карьерную лестницу от инженера-инспектора до директора завода. В 1959 году окончил вечернее отделение Московского автомеханического института.

В 70-е был заместителем министра автомобильной промышленности СССР и одновременно генеральным директором Камского объединения по производству большегрузных автомобилей ("КАМАЗ").

В 1977 году получил звание Героя социалистического труда.

С июня 1990 года являлся персональным пенсионером союзного значения. Последние годы жил в Москве.