Мэр Екатеринбурга призвал не допустить преступлений и провокаций в День знаний

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание антитеррористической комиссии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, оно было посвящено вопросам безопасности в День знаний.

"Необходимо принять комплекс мер, обеспечить безопасность горожан, прежде всего детей. 1 сентября учебный год начнут более 200 тысяч школьников, в том числе 24 тысячи первоклассников. Они должны быть защищены от преступлений и провокаций", - поставил задачу Орлов.

Как рассказал заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Александр Кашигин, в уральской столице образовательные организации работают на базе 754 зданий. Каждое из них находится под защитой Росгвардии, частных охранных компаний и персонала учреждений. Абсолютно все здания оборудованы кнопками тревожной сигнализации, а 700 из них – еще и системой видеонаблюдения.

Как добавили в мэрии, 1 сентября для максимально быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации комплексные отряды полиции будут стянуты к образовательным учреждениям. А на улицах города усилят патрулирование.