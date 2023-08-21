У 27% россиян нет никаких сбережений – опрос

68% россиян хранят сбережения в рублях. Еще 6% предпочитают доллары, по 4% - в евро и других иностранных валютах. При этом 27% граждан вообще не имеют сбережений и поэтому перед ними не стоит выбор – в какой валюте хранить деньги, это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).