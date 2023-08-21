У 27% россиян нет никаких сбережений – опрос
68% россиян хранят сбережения в рублях. Еще 6% предпочитают доллары, по 4% - в евро и других иностранных валютах. При этом 27% граждан вообще не имеют сбережений и поэтому перед ними не стоит выбор – в какой валюте хранить деньги, это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Государственный социологический центр приводит список причин, по которым россияне, вероятно, предпочитают хранить деньги в рублях (с февраля 2022 года доля таких респондентов не опускалась ниже 65%): "невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту".