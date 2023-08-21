Главой Губкинского стал бывший нефтяник

Главой города Губкинского избран первый замглавы администрации Андрей Бандурко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Такое решение принято по итогам голосования депутатов городской думы Губкинского. Андрей Бандурко родился 24 августа 1977 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Украинской ССР. Имеет два высших образования. В 2004 году окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности "Электроснабжение", а в 2010 году – по специальности "Промышленная теплоэнергетика".

Работал в "Газпром добыча Ноябрьск". В 2013 году занял должность главного энергетика в "РН-Пурнефтегаз". С 2018 года работал первым заместителем главы администрации Губкинского. Курировал жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, жилищную политику и сферу обеспечения безопасности.

На пост главы Губкинского, помимо Андрея Бандурко, претендовали директор "Городского центра информационных технологий "Цитадель" Сергей Сержук и директор некоммерческой организации "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Старт" Дмитрий Маджар.

Напомним, Бандурко сменил на посту Андрея Гаранина, который ранее занял должность заместителя губернатора и возглавил департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.