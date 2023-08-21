Суд ввел запрет регистрационных действий в отношении апартаментов в Москве, которые принадлежали экс-губернатору Дубровскому

Арбитражный суд Челябинской области запретил осуществлять регистрационные действия в отношении нежилого помещения в Москве, которое до 2021 года принадлежала экс-губернатору Борису Дубровскому. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществлять регистрационные действия в отношении следующего имущества: нежилое помещение, общей площадью 220,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №5. Антресоль №1. адрес (местоположение): Москва. Тверской, ул. Никольская, д. 10/2. строен. 26", - говорится в определении суда.

Напомним, в рамках дела о банкротстве экс-губернатора финансовый управляющий обратился в суд с заявлением, в котором просит признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения от 15 сентября 2021 года и вернуть в его конкурсную массу. Заседание по делу назначено на 27 сентября.

Напомним, в марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом. В июле суд признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. В отношении должника введена реструктуризация долгов.

В августе Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ПО "Монтажник" о включении в реестр требований кредиторов Дубровского требования в размере 930,5 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению требования назначено на 20 сентября.