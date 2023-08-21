Алексей Вихарев устроил очередную диспансеризацию населения в ТРЦ VEER Mall

В минувшие выходные в Екатеринбурге можно было пройти диспансеризацию. По инициативе главы медфракции и депутата гордумы Алексея Вихарева, проверить свое здоровье екатеринбуржцы могли на площадке ТРЦ VEER Mall. Прием медиков посетили несколько сотен людей.

"В прошедшую субботу мы с медфракцией и 23 больницей организовывали выездной медосмотр. Все желающие горожане могли приехать в ТРЦ с паспортом, полисом и СНИЛС-ом, чтобы за один день пройти ЭКГ, гинеколога, терапевта, сделать маммографию, флюорографию, антропометрию, исследовать функции внешнего дыхания и крови", - написал Вихарев в своих социальных сетях.

Он также добавил, что для тех, кто не успел пройти диспансеризацию, проверить состояние здоровья все еще можно будет в эту субботу. Ориентиром послужит помещение рядом с магазином "585 золотой" у ТРЦ - с 10.00-16.00. После, все данные будут переданы в поликлиники по прописке. В случае негативных или неопределенных анализов, пройти дополнительные обследования можно будет в своей же поликлинике.