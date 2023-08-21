Государство стало задерживать выплаты инвалидам на средства реабилитации

Российские инвалиды пожаловались на задержки в несколько месяцев с выплатами на покупку технических средств реабилитации.

"Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения. И с компенсациями, и с электронными сертификатами — общая проблема для всей России", — цитирует РБК председателя совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елену Клочко.

На электронные сертификаты государство направляет деньги, которые потом можно использовать для покупки таких средств. Компенсации – когда государство возмещает инвалидам покупку средств реабилитации, которую те совершили за свой счет.

Задержки начались в прошлом году, рассказывают в ВОРДИ.

Аналогичные проблемы отмечают во Всероссийском обществе инвалидом. В этой общественной организации рекомендуют инвалидам жаловаться в прокуратуру.