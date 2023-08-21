21 Августа 2023
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Фото: Roscosmos.ru

Космический грузовик "Прогресс МС-22" затоплен в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22", покинувший МКС, затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в Роскосмосе.

По данным ведомства, "Прогресс МС-22" сегодня был сведен с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы упали в южной части Тихого океана.

Грузовик проработал на МКС больше шести месяцев — он прибыл в феврале 2023 года, привез на станцию более 2,5 тонн грузов. С помощью его двигателей проведено девять коррекций орбиты, одна из них - для отправления на Землю корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме. Экипажа на нем не было из-за обнаруженной ранее разгерметизации.

Место "Прогресса МС-22" на МКС займет корабль "Прогресс МС-24", его старт запланирован на 23 августа.

Теги: Прогресс МС-22, Тихий океан


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