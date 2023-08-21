21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Авито продают бетон с поднятия капсулы времени на 300-летие Екатеринбурга 

Юбилей Екатеринбурга прошел, а кто-то все еще надеется на щедрый подарок судьбы. Последнюю решили испытать сразу три пользователя Авито, выставив на продажу якобы подлинные артефакты с церемонии поднятия капсулы времени 18 августа.

Самый скромный из продавцов выставил в качестве товара монету номиналом 3 копейки, которая якобы выпала при демонтаже капсулы времени. "Была положена над крышкой саркофага в утеплителе", - говорится в сообщении. За такую памятную вещь предлагается отдать всего 5 тыс. рублей.

Объявление о продаже монет с капсулы времени в Екатеринбурге(2023)|Фото: скриншот с сайта avito.ru

Сразу после этого цены на артефакты скачут вверх. Второй продавец предлагает екатеринбуржцам заплатить 150 тыс. рублей за камни с капсулы времени.

"Продам Камушки с Капсулы времени на 300-летие Екатеринбурга, ценная вещь так как не как ее не найти!. Кому интересно пишите!.. Всех с праздником 300 летием Города!...)", - пишут в объявлении (авторские орфография и пунктуация).

Однако всех переплюнул третий продавец, посчитавший, что за отвалившийся от плиты кусок бетона после вскрытия саркофага можно выручить сразу 300 тыс. рублей.

Объявление о продаже бетона от плиты с капсулы времени в Екатеринбурге(2023)|Фото: скриншот с сайта avito.ru

Напомним, что вскрывать капсулу времени сразу после поднятия не стали. Еще какое-то время она пробыла на плотинке, после чего в ночь с 19 на 20 августа ее доставили в Музей истории Екатеринбурга. Там она находится в специально отведенном для нее помещении, закрытом и опечатанном, под круглосуточной охраной. Уже начата процедуры выравнивания температурно-влажностного режима. Только после этого саркофаг можно будет вскрыть. Распаковка будет проходить в прямом эфире.

Теги: бетон, капсула времени, Екатеринбург, Авито


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