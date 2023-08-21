На Авито продают бетон с поднятия капсулы времени на 300-летие Екатеринбурга

Юбилей Екатеринбурга прошел, а кто-то все еще надеется на щедрый подарок судьбы. Последнюю решили испытать сразу три пользователя Авито, выставив на продажу якобы подлинные артефакты с церемонии поднятия капсулы времени 18 августа.

Самый скромный из продавцов выставил в качестве товара монету номиналом 3 копейки, которая якобы выпала при демонтаже капсулы времени. "Была положена над крышкой саркофага в утеплителе", - говорится в сообщении. За такую памятную вещь предлагается отдать всего 5 тыс. рублей.

Сразу после этого цены на артефакты скачут вверх. Второй продавец предлагает екатеринбуржцам заплатить 150 тыс. рублей за камни с капсулы времени.

"Продам Камушки с Капсулы времени на 300-летие Екатеринбурга, ценная вещь так как не как ее не найти!. Кому интересно пишите!.. Всех с праздником 300 летием Города!...)", - пишут в объявлении (авторские орфография и пунктуация).

Однако всех переплюнул третий продавец, посчитавший, что за отвалившийся от плиты кусок бетона после вскрытия саркофага можно выручить сразу 300 тыс. рублей.

Напомним, что вскрывать капсулу времени сразу после поднятия не стали. Еще какое-то время она пробыла на плотинке, после чего в ночь с 19 на 20 августа ее доставили в Музей истории Екатеринбурга. Там она находится в специально отведенном для нее помещении, закрытом и опечатанном, под круглосуточной охраной. Уже начата процедуры выравнивания температурно-влажностного режима. Только после этого саркофаг можно будет вскрыть. Распаковка будет проходить в прямом эфире.