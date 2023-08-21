WSJ: В Китае закончился 40-летний экономический бум

40-летний экономический бум в Китае закончился. Экономическая модель, которая вывела страну из ряда бедных государств в статус великой державы, дает сбой и подает признаки бедствия, пишет Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что Китай на протяжении десятилетий инвестировал в развитие собственной промышленности, строительство городов и мощной инфраструктуры. И продолжительное время эта модель давала огромный рост, но теперь потенциал модели оказался исчерпан, а экономический рост максимально замедлился.

На этом фоне власти КНР пытаются принимать срочные меры по стимулированию экономики, но пока они не дают желаемого эффекта. Так, стало известно, что Китай планирует прекратить публикацию данных о безработице среди молодежи в стране. Ранее из таких публикаций стало известно, что почти каждый пятый молодой китаец, то есть 6,8 млн человек в возрасте от 16 до 24 лет не имеют постоянного места работы.