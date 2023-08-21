"Свердловскавтодор" заплатит 100 тысяч семье пострадавшего в ДТП ребенка

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу семьи ребенка, пострадавшего в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 31 декабря 2022 года: на участке трассы "Пермь – Екатеринбург" произошла авария. В результате 9-летний пассажир автомобиля "Хонда Степ" получил тяжелые травмы.

Как показала проверка, работы по содержанию автодороги на данном участке выполняло АО "Свердловскавтодор". Было установлено, что участок дороги содержался с нарушением ГОСТ, имеет занижение обочины относительно покрытия проезжей части, а на середине дороги лежал рыхлый снег, что могло стать причиной потери водителем контроля за движением автомобиля и его опрокидыванием.

Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда. В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО "Свердловскавтодор" 100 тысяч рублей в пользу законного представителя пострадавшего ребенка.