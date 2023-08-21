21 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области приговорили к 5,5 годам колонии мужчину, угрожавшего расправой пенсионерке

Челябинский областной суд усилил наказание местному жителю, угрожавшему расправой пенсионерки и укравшему у нее продукты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле прошлого года мужчина находился в доме пенсионерке в селе Аргаяш. Угрожая ей ножом, он похитил пачку макарон, лук и бутылку подсолнечного масла, всего на сумму 220 рублей. Женщина рассказала, что он несколько дней помогал ей по хозяйству. В тот день он пришел к ней с сожительницей и потребовал, чтобы пенсионерка ушла на час из дома, схватил длинный нож и стал угрожать расправой.

Ранее он четыре раза был судим за кражи. Мужчину приговорили к годам в колонии строгого режима за грабеж. Государственный обвинитель обжаловал приговор, просил квалифицировать действия осужденного как разбой и усилить наказание. Областной суд признал мужчину виновным в разбойном нападении и усилила наказание 5,5 лет колонии.

Теги: пенсионерка, суд, разбой,


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