21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Воронеже задержали мужчину, напавшего на подростков из-за Z-символики

В Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал их с одежды нашивки с Z-символикой. Об этом сообщает ГУМВД по региону.

Установлено, что 38-летний мужчина в мае "публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также нецензурно выражался в их адрес", заявили в ведомстве.

Задержанный доставлен в отдел для разбирательства. На него составлено два протокола - за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина обвиняет мужчину в том, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.

Напомним, в апреле этого года в Екатеринбурге мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство". Хулиган отделался штрафом в 7 тысяч рублей. В Генпрокуратуре заявили, что решение будет обжаловано.

Теги: воронеж, подростки, мужчина, Z-символика


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