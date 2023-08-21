21 Августа 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Официальный telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В подмосковной Истре из-за падения беспилотника пострадали двое

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о пострадавших из-за падения в Истринском районе беспилотника.

"В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших – мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.

Сотрудники МЧС в СНТ в Истре(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня в 8:16 мск в Московской области сбит второй беспилотник самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, сообщает оборонное ведомство. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате уничтожения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Глава RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что один из сбытых сегодня в Подмосковье беспилотников упал в ее коттеджном поселке – на соседней улице.

Теги: Московская область, Андрей Волробьев, БПЛА, беспилотник


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Ранее 21.08.2023 08:35 Мск В Подмосковье сбит второй за утро украинский беспилотник
Ранее 21.08.2023 07:40 Мск В Подмосковье упал сбитый украинский беспилотник

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