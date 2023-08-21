21 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Новый электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области

Новый электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Состав осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии.

Электропоезд ЭП2ДМ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В поезде шесть вагонов, 586 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения - больше стандартных на шесть сантиметров, при этом имеется дополнительное пространство при встречной посадке. Поручни с теплым покрытием в тамбуре и салоне, тонированные стеклопакеты, USB-розетки с функцией быстрой зарядки, доступ к Wi-Fi, выделены места для инвалидов на колясках. Кроме того, предусмотрена возможность размещения верхней одежды, ручной клади, крупногабаритного багажа. Более того, пассажиры даже смогут припарковать велосипед.

электропоезд ЭП2ДМ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также поезд оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха.

Что касается кабины машиниста, то у нее улучшен обзор.

электропоезд ЭП2ДМ(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курcировать на пригородных маршрутах", - сообщил губернатор Моор во время осмотра поезда.

Теги: электропоезд ЭП2ДМ, электричка, Александр Моор


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