BMW и Audi ограничили доступ к своему ПО для российских дилеров

Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, сообщает газета "Известия".

Издание отмечает, что владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов, невозможно сделать дубликат ключей.

Информацию об отключении от ПО компании BMW подтвердил крупнейший российский дилерский центр этой марки "БорисХоф". Сотрудник отдела техобслуживания сказал газете, что сейчас неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику.

Аналогичные меры ранее принял Mercedes-Benz. Сообщалось, что несмотря на то, что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных станциях технического осмотра и приобретать более простые модели авто.