В центре Перми на прохожую обрушилась стена аварийного дома

В Перми стена аварийного расселенного дома обрушилась на 40-летнюю женщину, когда она проходила мимо. Пострадавшей потребовалась помощь врачей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 18 августа. Здание ничем не огорожено, мер по его сносу не принимали.

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад об итогах проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.