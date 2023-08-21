В центре Перми на прохожую обрушилась стена аварийного дома
В Перми стена аварийного расселенного дома обрушилась на 40-летнюю женщину, когда она проходила мимо. Пострадавшей потребовалась помощь врачей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
Инцидент произошел 18 августа. Здание ничем не огорожено, мер по его сносу не принимали.
В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад об итогах проверки.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.