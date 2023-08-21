Аэропорты столицы вернулись к работе в штатном режиме

Росавиация сообщила о том, что все столичные аэропорты, в которых был объявлен план "Ковер", вернулись к работе в обычном режиме.

45 пассажирских и два грузовых рейса перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 8.30 по московскому времени, пассажиры будут доставлены в аэропорты назначения.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. По состоянию на 9.00 по московскому времени, аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно.

Напомним, утром в Москве сбиты два украинских беспилотника.