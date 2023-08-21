Беспилотник в Истринском районе упал недалеко от дома Маргариты Симоньян

Глава RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что один из сбытых сегодня в Подмосковье беспилотников упал в ее коттеджном поселке – на соседней улице.

"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также опубликовала фото, на котором из-за крыш коттеджей виден дым.

Ранее в Минобороны сообщили, что сегодня в 8:16 мск в Московской области сбит второй беспилотник самолетного типа.

Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, сообщает оборонное ведомство.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате уничтожения беспилотника разрушений и пострадавших нет.

Напомним, сегодня рано утром российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. После этого режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет. По предварительным данным, в Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово — 12, во Внуково — 9. А самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, и вовсе вместо столичного Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.