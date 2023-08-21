На Среднем Урале девочка отдала мошенникам 200 тысяч: она думала, что спасает мать

На Среднем Урале мошенники обманули ребенка, выманив у него сотни тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД по Артемовскому району, в выходные в квартире 57-летней жительницы Артемовского раздался телефонный звонок. Однако женщины не оказалось дома, и трубку взяла внучка, которая гостила у бабушки. Звонивший заявил, что мать девочки якобы стала виновницей ДТП. Он потребовал собрать все имеющиеся в доме деньги и передать их курьеру.

Думая, что спасает маму, ребенок собрал и передал курьеру 200 тысяч рублей. Бабушке девочка ничего рассказывать не стала, но когда все вскрылось, пришлось обращаться в полицию.

Силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас оперативники устанавливают личность звонившего.

При поступлении подобного звонка полицейские призывают не беседовать с неизвестным, не впадать в панику и не делать все, что он говорит. Прежде всего, необходимо прекратить разговор с мошенником и связаться со своими родственниками, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А после сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги.