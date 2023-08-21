21 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

На девушку, отдыхавшую на Балтыме, упала береза

В эти входные на озеро Балтым под Екатеринбургом приезжала "скорая помощь". Причиной стало падение дерева на девушку, отдыхающую на территории базы "Лесная сказка".

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на читательницу, 19 августа погода резко изменилась, из-за чего береза свалилась прямо на пострадавшую, зацепив ветками и ее спутника. Визуально, девушка получила множественные переломы ног.

В загородном клубе "Лесная сказка" информацию подтвердили. Там рассказали, что гости припарковались в загородном клубе "Мед", после чего пошли прогуляться до водоема через их территорию. Однако обратно возвращаться решили через лес за беседками. В этот момент пошел дождь, появился резкий шквалистый ветер, который и повалил дерево на девушку.

Сотрудники "Лесной сказки" сразу же вызвали "скорую помощь" и оказали содействие бригаде медиков.

Теги: Балтым, береза, дерево, травма


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