"Всегда окруженный друзьями". В УрФУ впервые высказались о гибели аспиранта Франсуа Нджелассили

21 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба УрФУ

"Всегда окруженный друзьями". В УрФУ впервые высказались о гибели аспиранта Франсуа Нджелассили

В Уральском Федеральном университете впервые прокомментировали гибель 32-летнего аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Напомним, что трагедия произошла 18 августа, после того как Франсуа ударили ножом во время драки.

"Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны — Габона — и развития ее экономики. Всегда окруженный друзьями как среди российских студентов, так и представителей других стран, он успешно освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел закончить два курса", — рассказали о жизни погибшего в официальном Telegram-канале УрФУ.

В вузе также добавили, что Франсуа вошел в семерку "Иностранных студентов года" после разработки предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. Он был энергичным, целеустремленным, отзывчивым и добрым человеком, посвящавший свободное время танцам и футболу.

В УрФУ выразили соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Франсуа Нджелассили, пообещав сообщить о времени и месте прощания позднее.

Теги: УрФУ, смерть, аспирант, Франсуа Нджелассили


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.08.2023 14:55 Мск В столице Урала погиб аспирант из Габона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети