"Всегда окруженный друзьями". В УрФУ впервые высказались о гибели аспиранта Франсуа Нджелассили

В Уральском Федеральном университете впервые прокомментировали гибель 32-летнего аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Напомним, что трагедия произошла 18 августа, после того как Франсуа ударили ножом во время драки.

"Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны — Габона — и развития ее экономики. Всегда окруженный друзьями как среди российских студентов, так и представителей других стран, он успешно освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел закончить два курса", — рассказали о жизни погибшего в официальном Telegram-канале УрФУ.

В вузе также добавили, что Франсуа вошел в семерку "Иностранных студентов года" после разработки предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. Он был энергичным, целеустремленным, отзывчивым и добрым человеком, посвящавший свободное время танцам и футболу.

В УрФУ выразили соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Франсуа Нджелассили, пообещав сообщить о времени и месте прощания позднее.