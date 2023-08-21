21 Августа 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял на контроль расследование дела об убийстве подростками пермяка за отказ дать сигарету

В Пермском крае двое 17-летних подростков до смерти избили 37-летнего мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве уточнили, что конфликт между несовершеннолетними и мужчиной произошел на остановке общественного транспорта в Орджоникидзевском районе Перми, 19 августа. С мужчиной они не были знакомы.

"По данному факту СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследуемого уголовного дела оба подозреваемых задержаны, проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ему будет доложено о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По информации из соцсетей, ссора вспыхнула из-за отказа мужчины дать подросткам сигарету. Юношам не понравилось, что им отказали, и они напали на потерпевшего. Били его руками и ногами, по голове и телу. У пострадавшего диагностировали разрыв селезенки, переломы ребер, гематомы на теле и черепно-мозговую травму. От полученных травм он скончался в автомобиле "скорой помощи". Также в соцсетях сообщается, что пострадавший был не один, а с братом. Ему сломали нос, челюсть, было кровоизлияние из уха. Подростков же, по сообщениям, якобы было не менее пяти человек.

Теги: Александр Бастрыкин, убийство, уголовное дело, сигарета, подростки


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