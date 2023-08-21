Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Российские ракетчики уничтожили на авдеевском направлении три вагона с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, ракетными подразделениями Южной группировки российских войск на Авдеевском направлении был нанесен удар по станции разгрузки Межевая.

Уточняется, что противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.

17 августа Минобороны России сообщало, что на станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасам.