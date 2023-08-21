В Подмосковье сбит второй за утро украинский беспилотник

Сегодня в 8.16 мск в Московской области сбит второй беспилотник самолетного типа.

Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, сообщает Минобороны России.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале сообщил о том, что в результате уничтожения беспилотника разрушений и пострадавших нет.

Напомним, сегодня рано утром российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. После этого режим "Ковер" был объявлен во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет. По предварительным данным, в Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово — 12, во Внуково — 9. А самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, и вовсе вместо столичного Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.