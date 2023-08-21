Бывшего главу полицейского управления по наркоконтролю на Среднем Урале обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона

Перед судом предстанет бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Свердловской области. Он обвиняется в попытке мошенничества с использованием своего служебного положения. Правоохранитель предлагал через третье лицо дать ему взятку в размере 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, с 16 февраля по 30 ноября прошлого года, обвиняемый узнал о проверке одной из организаций по факту незаконной рубки лесных насаждений. Проверку проводило подразделение по экономической безопасности и противодействию коррупции областного управления МВД России, однако обвиняемый решил сообщить директору предприятия, что принимает в ней непосредственное участие. Для этого он использовал знакомого, работающего в сфере рубки лесных деревьев. Через него экс-глава управления предложил директору повлиять на ход проверки за взятку в 1,5 млн рублей.

Знакомый обвиняемого привлек к совершению преступления директора лесничества. В качестве посредников во взяточничестве они неоднократно предлагали директору проверяемого предприятия передать указанную сумму за прекращение проверки, на что тот в итоге согласился. Обвиняемый был задержан 9 июня при передаче ему денежных средств. После проведения служебной проверки обвиняемый уволен из органов полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Материалы направлены в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и неосведомленных о реальных намерениях обвиняемого похитить денежные средства путем мошенничества, прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.