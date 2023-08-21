Бывшего замглавы Магнитогорска будут судить за получение взятки в 15 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора муниципального предприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в соответствии со степенью участия их обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, Гаврилов совместно с директором муниципального предприятия, занимавшие в 2021 году должности директора муниципального учреждения и главного инженера, получили более 15 млн рублей от директора коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

Кроме того, экс-директор муниципального учреждения, как считает следствие, присвоил зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника в размере более 130 тыс. рублей.