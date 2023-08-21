Конец жаре: в Свердловской области похолодает до 6 градусов

Сильная жара в Свердловской области пойдет на спад. Уже на этой неделе в регионе заметно похолодает.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, первые дни недели, 21-22 августа, существенных осадков не принесут. Небольшие дожди вероятны на севере Свердловской области. Температура будет близка к норме: ночью 8-13 градусов, днем – 18-23 градуса.

"В середине недели 23 августа в уральский регион подоспеет быстрый западный циклон. Ожидается облачная погода с дождями, кое-где сильными, с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на севере Свердловской области – 6 градусов, днем – 15-20 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что этим летом на Среднем Урале было зафиксировано несколько температурных рекордов из-за аномальной жары.