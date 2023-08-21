Очаг сибирской язвы выявлен в одном из районов Воронежской области

Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области - там обнаружен очаг сибирской язвы.

Как сообщает районная администрация, режим ЧС будет действовать до 16 ноября включительно.

Панинский район запрещено посещать посторонним людям. Запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, их убой, а также заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

В июле в Тыве отказались от лечения и сбежали из больницы четверо пациентов с сибирской язвой. Только один из госпитализированных остался, чтобы пройти курс лечения до конца. Напомним, вспышка случилась после того, как местные жители в одном из районов республики разделали лошадь и употребили ее мясо.